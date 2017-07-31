Песков не смог прокомментировать опасения Макфола о сроках выдачи виз в США

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Песков не смог прокомментировать опасения Макфола о сроках выдачи виз в США

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Резиденция посла США в России - Спасо-Хаус. 

Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников 

Представитель Кремля переадресовал этот вопрос в Посольство Соединённых Штатов в Москве.

В Кремле не знают, может ли сокращение сотрудников Посольства США негативно сказаться на сроках выдачи американских виз гражданам России. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы не знаем. Этого я не могу сказать, это нужно обращаться в Посольство США, — сказал он.

Ранее бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что сокращение числа американских дипломатов чревато тем, что процесс оформления американских виз для росийских граждан будет занимать "недели или даже месяцы".

Впрочем, с ним не согласен председатель Комитета по международным делам Совфеда Константин Косачёв. По мнению сенатора, если сотрудники американской дипмиссии будут дольше выдавать визы, то их стоит обвинить в саботаже.

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