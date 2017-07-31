"Это выбор США". Песков рассказал, кто из американских дипломатов останется в РФ

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"Это выбор США". Песков рассказал, кто из американских дипломатов останется в РФ

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Флаг США. Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Москва приняла решение, что 755 сотрудников американской дипмиссии должны прекратить работу в России.

Вашингтон сам решит, кого оставить из американских дипломатов и сотрудников работать в РФ, а кого вернуть на родину. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Это выбор США. Вчера, когда Путин говорил, он, собственно, сказал, что дипломаты и технические сотрудники. Речь идёт не чисто о дипломатах, конечно, такого количества дипломатов нет

Дмитрий Песков

По словам представителя Кремля, также речь идёт о лицах с недипломатическими статусами и гражданах РФ, которые там работают.

Как уже сообщалось, Москва приняла решение, что 755 сотрудников американской дипмиссии должны прекратить свою деятельность на территории России.

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