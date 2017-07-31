Путин утвердил законопроект об "альтернативной котельной"

Этот документ меняет систему регулирования тарифов в теплоснабжении. По новой модели, будет установлен предельный уровень цены на тепло для конечного потребителя.

Президент РФ Владимир Путин утвердил федеральный закон об "альтернативной котельной", меняющий систему регулирования тарифов в сфере теплоснабжения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

На данный момент государство занимается регуляцией всех тарифов в сфере теплоснабжения. Согласно реформе, в стране появятся ценовые зоны, где этим вопросом займутся единые теплоснабжающие организации (ЕТО). Они будут заниматься обслуживанием объектов теплоснабжения и отвечать за качество услуг.

Отмечается, что новая модель предусматривает установление только предельного уровня стоимости тепла для конечного потребителя — уровня "альтернативной котельной". Определением этого уровня, а также утверждением правил подключения к системам теплоснабжения будет заниматься правительство.

Напомним, что закон об "альтернативной котельной" был одобрен Госдумой 19 июля, а 25 июля — Совфедом.