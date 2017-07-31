Путин утвердил законопроект об "альтернативной котельной"

Президент РФ Владимир Путин утвердил федеральный закон об "альтернативной котельной", меняющий систему регулирования тарифов в сфере теплоснабжения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
На данный момент государство занимается регуляцией всех тарифов в сфере теплоснабжения. Согласно реформе, в стране появятся ценовые зоны, где этим вопросом займутся единые теплоснабжающие организации (ЕТО). Они будут заниматься обслуживанием объектов теплоснабжения и отвечать за качество услуг.
Отмечается, что новая модель предусматривает установление только предельного уровня стоимости тепла для конечного потребителя — уровня "альтернативной котельной". Определением этого уровня, а также утверждением правил подключения к системам теплоснабжения будет заниматься правительство.
Напомним, что закон об "альтернативной котельной" был одобрен Госдумой 19 июля, а 25 июля — Совфедом.
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