В Кремле уверены, что ужесточение санкций США против РФ обретёт форму закона

В Москве уверены, что принятый Конгрессом США законопроект об ужесточении антироссийских санкций так или иначе обретёт форму закона. Об этом сегодня журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Дело в том, что после того, как и конгресс, и сенат пропустили через себя этот законопроект, вы знаете, что в дальнейшем фактически автоматом и де-факто этот законопроект примет форму закона. То есть даже если президент США это не подпишет, то это всё равно примет форму закона, — сказал официальный представитель Кремля.

Напомним, законопроект о новых санкциях США уже прошёл слушания в конгрессе, однако до сих пор не подписан президентом Дональдом Трампом.

В ответ на политику Вашингтона на минувшей неделе российский МИД выступил с заявлением, в котором осудил введение новых санкций и ввёл ряд зеркальных мер в отношении американских дипломатов.