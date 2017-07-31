Путин передаст главе Калмыкии жалобы жителей республики с прямой линии

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Путин передаст главе Калмыкии жалобы жителей республики с прямой линии

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Президент России Владимир Путин (слева) и глава Республики Калмыкия Алексей Орлов. Фото: ©РИА Новости/Алексей Дружинин. 

Президент России Владимир Путин встретится в понедельник с главой Калмыкии Алексеем Орловым и передаст ему обращения жителей республики, которые поступили в ходе прямой линии. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Президент сегодня работает в Москве, у него рутинная работа, нет публичных мероприятий, целый ряд встреч и совещаний. Публичной будет встреча с главой Калмыкии Алексеем Орловым, — пояснил представитель Кремля.

По словам Пескова, теперь Владимир Путин при общении с главами регионов использует обращения местных жителей. Учитывая их жалобы, президент ставит на повестку разговора конкретные проблемы.

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