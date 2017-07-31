Соловьёв рассказал, когда на экраны выйдет фильм о Путине

По словам телеведущего, подготовка телевизионного интервью с главой государства займёт несколько месяцев.

Российский телеведущий Владимир Соловьёв рассказал, когда планируется выход телевизионного фильма с участием российского президента Владимира Путина. Как сообщает РИА "Новости", подготовка к показу может занять несколько месяцев.

— Я ведь только отвечаю за часть бесед, за интервью. Это большой проект, который делается, традиционно этим занимается Саида Медведева (режиссёр и продюсер. — Прим. ред.), — сказал он.

По словам Соловьёва, у него была возможность пообщаться с главой государства 29 июля, однако в эфире был показан лишь небольшой фрагмент беседы.

— Общение было очень длительным, — отметил журналист.