В Киеве павильон фастфуда снесли вместе с посетителями

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В Киеве павильон фастфуда снесли вместе с посетителями

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Фото: ©Facebook.com/KyivOperativ

По предварительным данным, одному из них понадобилась госпитализация, ещё двоим помощь оказали на месте.

В районе Теремки на окраине украинской столицы бульдозер снёс точку фастфуда несмотря на то, что внутри находились посетители и персонал. Об этом сообщает паблик "Киев. Оперативный".

<p>Фото: © Facebook.com/<a href="https://www.facebook.com/KyivOperativ" target="_blank">KyivOperativ</a></p>

По предварительным данным, один человек получил травмы различной степени тяжести, ещё двоим помощь оказали на месте.

<p>Фото: © Facebook.com<a href="https://www.facebook.com/KyivOperativ" target="_blank">/KyivOperativ</a></p>

— Демонтировали пункт питания для водителей маршрутных средств. Подъезд к нему был огорожен маршрутными транспортными средствами, взламывали автобусы и оттягивали спецтехникой, — комментируют очевидцы.

Подробности ЧП выясняются.

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