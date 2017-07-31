В Киеве павильон фастфуда снесли вместе с посетителями

По предварительным данным, одному из них понадобилась госпитализация, ещё двоим помощь оказали на месте.

В районе Теремки на окраине украинской столицы бульдозер снёс точку фастфуда несмотря на то, что внутри находились посетители и персонал. Об этом сообщает паблик "Киев. Оперативный".

По предварительным данным, один человек получил травмы различной степени тяжести, ещё двоим помощь оказали на месте.

— Демонтировали пункт питания для водителей маршрутных средств. Подъезд к нему был огорожен маршрутными транспортными средствами, взламывали автобусы и оттягивали спецтехникой, — комментируют очевидцы.

Подробности ЧП выясняются.