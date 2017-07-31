В Краснодаре пьяный автомойщик протаранил четыре машины на угнанном авто

Мужчина скрылся с места преступления, бросив машину, однако забыл паспорт в бардачке. Через несколько дней нарушитель был задержан.

В Краснодаре пьяный автомойщик из Молдавии протаранил четыре машины на угнанном авто. Как сообщает пресс-служа УМВД по региону, преступника быстро вычислили из-за забытого им в бардачке паспорта.

Угнанная машина была оставлена на мойке за несколько часов до инцидента. Из-за действий работника заведения был нанесён ущерб на сумму более полумиллиона рублей.

Тридцатилетний автомойщик признался в содеянном. На преступление его толкнуло алкогольное опьянение и желание покататься по ночному городу.

Мужчина арестован. В его отношении возбуждено уголовное дело.