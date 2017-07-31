В Кремле назвали негуманным срок в 72 часа на сокращение американской дипмиссии

По словам Дмитрия Пескова, Москва установила длительные сроки для того, чтобы Вашингтон принял решение, кого именно из сотрудников вернуть на родину.

Москва решила установить длительные сроки на сокращение сотрудников американской дипмиссии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, предоставить США 72 часа, как это сделал Вашингтон, было бы негуманно и некорректно.

— Требовать такого масштабного сокращения в рамках такого срока, который был отведён накануне Нового года нашим дипломатам, было бы негуманно и некорректно, поэтому такой срок, — пояснил Песков.

Ранее представитель Кремля пояснил, что Вашингтон сам выберет, кого из дипломатов и сотрудников оставить работать в России, а кого вернуть на родину.