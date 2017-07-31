В Кремле назвали негуманным срок в 72 часа на сокращение американской дипмиссии

Москва решила установить длительные сроки на сокращение сотрудников американской дипмиссии, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, предоставить США 72 часа, как это сделал Вашингтон, было бы негуманно и некорректно.
— Требовать такого масштабного сокращения в рамках такого срока, который был отведён накануне Нового года нашим дипломатам, было бы негуманно и некорректно, поэтому такой срок, — пояснил Песков.
Ранее представитель Кремля пояснил, что Вашингтон сам выберет, кого из дипломатов и сотрудников оставить работать в России, а кого вернуть на родину.
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