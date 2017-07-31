Путин запретил розничную продажу спиртосодержащей продукции

Ограничение коснётся розничной торговли как пищевой, так и непищевой продукции, которая содержит спирт.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому спиртосодержащая пищевая продукция запрещена к розничной продаже, в том числе и через автоматы. Ограничение касается и реализации непищевой продукции, которая содержит спирт.

Согласно документу, запрещено также распространение информации в Сети о розничной продаже данной продукции. В противном случае нарушителю грозит административный штраф в размере от трёх до пяти тысяч рублей. Для должностных лиц сумма штрафа составит от 20 до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Закон запрещает производство и реализацию алкоголя с содержанием спирта менее 15%, который содержит тонизирующие вещества. Исключением является продукция, предназначенная для экспорта. Помимо того, спиртосодержащая продукция может быть реализована на борту самолётов, но лишь в том случае, если организация имеет лицензию на розничную продажу алкоголя.