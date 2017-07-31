Стрельбу на свадьбе в Мордовии устроил директор охотничьего магазина

Ранения получили гости торжества и сама невеста. Известно о трёх госпитализированных.

Выяснились подробности стрельбы на свадьбе в селе Татарский Шебдас, при которой пострадали невеста и гости торжества. Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк, огонь открыл 42-летний директор охотничьего магазина.

По данным МВД, подозреваемый был пьян. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

По предварительным данным, конфликт начался из-за шумных гостей, которые решили сократить дорогу и пройти через участок директора охотничьего магазина. В итоге местный житель ранил четырёх человек, включая невесту. Троих пострадавших доставили в больницу.

При обысках у мужчины нашли ружьё, пневматическую винтовку и нож.