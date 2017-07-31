Фронтмен U2 вынес на сцену флаг Польши, но раскритиковал её политику

Причиной политического перформанса стала судебная реформа, которая идёт вразрез с законодательством ЕС и фактически передаёт Верховный суд страны под контроль правящей партии.

Лидер ирландской рок-группы U2 Боно раскритиковал власти Польши прямо со сцены во время концерта в Амстердаме, передаёт польский Newsweek. Поводом для критики стала проводимая в стране судебная реформа, которая яро критикуется и представителями Еврокомиссии, и тремя бывшими президентами (Лехом Валенсой, Александром Квасьневским и Брониславом Коморовским), а также вызвала волну беспорядков и протестов по всей стране.

#Bono: Naszym braciom i siostrom w PL odbiera się wolność -

lepsze ujęcie koncertu U2 w #Amsterdam pic.twitter.com/clsu2IB1vm — Bartosz T. Wieliński (@Bart_Wielinski) 31 июля 2017 г.

Музыканты вынесли на сцену флаг Польши с надписью "Солидарность", после чего Боно заявил, что в Польше "у наших братьев и сестёр пытаются отобрать свободу", а также пожелал полякам "любви и мира".

Отметим, ранее Еврокомиссия запустила расследование против Польши из-за судебной реформы. В Брюсселе считают, что она идёт вразрез с законодательством ЕС и фактически передаёт Верховный суд страны и всю судебную систему под контроль правящей партии "Закон и справедливость".