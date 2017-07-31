В Сумах пьяный водитель развлёк полицию игрой на гитаре

Пока правоохранители оформляли на мужчину протокол за нарушение ПДД, он играл на гитаре.

В Сумах украинские полицейские за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль Opel Kadett. Водитель иномарки сразу после остановки попытался быстро пересесть на заднее сиденье автомобиля. Оказалось, что мужчина сильно пьян.

Впрочем, он начал уверять полицейских, что является пассажиром автомобиля. Но, когда понял, что ему никто не верит, признался в нарушении ПДД. Затем, как сообщает городской портал Сум, он достал из автомобиля гитару и стал играть, пока полицейские оформляли на него протокол.

Во время игры на музыкальном инструменте он также признался, что рассчитывал избежать ответственности, пересев на заднее сиденье. Отметим, от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения мужчина категорически отказался.