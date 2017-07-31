Сотрудница испанского банка за 25 лет украла у пожилого россиянина $1,5 млн

Женщина снимала средства со счёта 80-летнего гражданина РФ, когда он находился в России.

Сотрудница испанского банка в населённом пункте Альморади была арестована по подозрению в мошенничестве. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу местной полиции, за 25 лет женщина присвоила себе полтора миллиона долларов, принадлежавших гражданину России. Когда клиент финансового учреждения просил выписку со счёта, она предъявляла ему поддельные документы.

Мужчина всё же обнаружил пропажу средств месяц назад, когда решил перевести деньги в другую кредитную организацию, и обратился в испанскую гражданскую гвардию. Было установлено, что переводы осуществлялись в тот момент, когда владелец счёта находился в России и физически не мог делать их сам.

Средства на счету уменьшались каждый раз, когда мужчина возвращался на территорию РФ.