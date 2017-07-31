Сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье двух сторонников ИГИЛ

Один из задержанных признался, что публично призывал к атакам и оправдывал терроризм.

В Московской области задержали двух сторонников ИГИЛ*, которые поддерживали контакты с боевиками в Сирии. По данным пресс-службы Управления ФСБ по Владимирской области, они также ждали от террористической группировки указания по закупке оружия и материалов для СВУ. Кроме того, они должны были подобрать объекты для террористической атаки.

Во время допроса один из них признался, что публично призывал к терактам. Кроме того, сторонники ИГИЛ подтвердили, что собирались уехать в Афганистан, чтобы там присоединиться к группировке.

В итоге сотрудники ФСБ возбудили уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма".

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.