Сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье двух сторонников ИГИЛ

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Сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье двух сторонников ИГИЛ

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Фото: ©РИА Новости/Игорь Зарембо

Один из задержанных признался, что публично призывал к атакам и оправдывал терроризм.

В Московской области задержали двух сторонников ИГИЛ*, которые поддерживали контакты с боевиками в Сирии. По данным пресс-службы Управления ФСБ по Владимирской области, они также ждали от террористической группировки указания по закупке оружия и материалов для СВУ. Кроме того, они должны были подобрать объекты для террористической атаки.

Во время допроса один из них признался, что публично призывал к терактам. Кроме того, сторонники ИГИЛ подтвердили, что собирались уехать в Афганистан, чтобы там присоединиться к группировке.

В итоге сотрудники ФСБ возбудили уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма".

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

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