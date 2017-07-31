В Екатеринбурге грабители вынесли из салона электроники три мешка смартфонов

Сумма украденного товара оценивается в полтора миллиона рублей, не считая ущерба за разбитые витрины.

В ночь на 31 июля грабители проникли в магазин электроники DNS и украли с витрин три мешка смартфонов на общую сумму в полтора миллиона рублей, сообщают местные СМИ. На кадрах, снятые камерой видеонаблюдения, запечатлено, как трое злоумышленников в масках разбивают стеллажи и складывают товар в мешки.

— Надо сказать, что ребята молодые и, скорее всего, скоро будут пойманы, — заявили представители магазина. — Без курьёзов не обошлось. Когда воры убегали, они промахнулись мимо дыры в витринах.

Об ограблении сообщили прохожие, которые заметили выбегающих грабителей в возрасте около двадцати лет. У одного из них порвался мешок, и телефоны посыпались на асфальт. В настоящее время полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ "Кража".