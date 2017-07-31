Средняя стоимость новой легковушки в России выросла до 1,34 млн рублей

Объём продаж новых легковых автомобилей на отечественном рынке тоже немного подрос, говорят эксперты.

В 2017 году средняя стоимость нового легкового автомобиля на отечественном рынке выросла до 1,34 млн рублей, что в процентном отношении составляет 3,3%. Такие данные обнародовало аналитическое агентство "Автостат".

При этом средняя стоимость отечественной легковушки на российском рынке поднялась на 5,1% — до 578 тысяч рублей, а иномарки подорожали на 3,3% — до 1,55 миллиона рублей.

Объём продаж новых легковых автомобилей на отечественном рынке тоже немного подрос: за шесть месяцев 2017 года в российских регионах было реализовано свыше 666 тысяч новых легковых автомобилей, что на 6,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.