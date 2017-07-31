Автор скульптуры "Похищение Европы" скончался в Бельгии

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Автор скульптуры "Похищение Европы" скончался в Бельгии

1999

"Похищение Европы". Фото: ©Flickr/Dmitry Kutyrev

Известный скульптор подарил эту абстрактную монументальную композицию Москве в 2002 году.

На 90-м году жизни скончался бельгийский скульптор Оливье Стребель. Об этом сообщает издание Soir.

Работы Стребеля украшают крупнейшие города Европы. Одна из его монументальных скульптур — "Похищение Европы" находится в Москве на площади рядом с Киевским вокзалом. Одноимённый комплекс дополняет фонтан с подсветкой, построенный по проекту скульптора Юрия Платонова.

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