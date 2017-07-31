На моря. Этим летом россияне предпочли отдых в Крыму и Сочи

Эти направления, согласно данным Ассоциации туроператоров России, стали самыми популярными среди внутренних.

— У туроператоров, активно инвестировавших в маркетинг и раскрутку направления, российские курорты занимают первое место в рейтинге по числу бронирований — таков, например, кейс "Библио-Глобуса". Туроператор сообщает о двукратном увеличении объемов бронирования юга страны в сравнении с прошлым годом. По линии "Библио Глобуса" в период с 1 января по 1 июля 2017 г. на курортах Краснодарского Края и Крыма отдохнуло 536 тыс. 374 туристов. Данный показатель на 92% превышает результат аналогичного периода прошлого года, — рассказали в АТОР.

Что же касается зарубежных курортов, среди них на первом месте Турция. Наибольшим спросом в этой стране у россиян пользуется бюджетный Кемер.

Как отметили в ассоциации,в пятерку лидеров почти у всех туроператоров входят Греция, Кипр и Испания. Также спросом пользуются Болгария, Черногория и Италия.