Виновник ДТП в Хельсинки сознательно сбил шестерых пешеходов

В результате наезда скончалась гражданка Финляндии и пострадали двое туристов из России, а также финн и эстонец.

Устроивший в пятницу ДТП в Хельсинки мужчина намеренно сбил шестерых пешеходов. Об этом сообщила местная полиция.

— Допросы и другие следственные мероприятия подтвердили мнение о том, что подозреваемый двигался со значительным превышением скорости по центральным улицам, где он намеренно наехал на шестерых прохожих, — заявил руководитель расследования Теему Крускопф, отметив, что обстоятельства произошедшего всё ещё выясняются.

51-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве, пяти покушениях на убийство, вождении в нетрезвом виде и нарушении безопасности дорожного движения, сейчас обследуют медики. Пока его арест переносится.

В результате наезда скончалась гражданка Финляндии и пострадали двое туристов из России, а также финн и эстонец. Пострадавшие были сразу госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. У нескольких человек лёгкие травмы.

После наезда водитель не остановился и продолжил свой путь до одного из ресторанов, где его и задержали.