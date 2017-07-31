Пять российских туристов погибли в Турции за минувшие выходные

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Пять российских туристов погибли в Турции за минувшие выходные

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Пляж одного из отелей в Анталье. Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин

В ведомстве предупредили граждан России, что необходимо учитывать особенности своего организма при поездке на курорт.

В Турции погибло пять российских туристов за минувшие выходные. Как сообщает Ростуризм со ссылкой на ситуационно-кризисный центр МИД РФ, четверо из них умерли, когда купались. Одной из причин стали проблемы со здоровьем.

В связи с этим Ростуризм призывает россиян помнить об особенностях своего организма, выбирая отпуск в жарких странах.

Кроме того, в ведомстве дали несколько советов, чтобы адаптация к климату прошла быстрее и безболезненнее. В частности, они рекомендовали выделить пару дней на акклиматизацию, а также носить головной убор, пользоваться кремом от загара, меньше пить спиртных напитков, но больше потреблять воды.

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