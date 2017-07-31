СК начал проверку по факту схода с рельсов поезда во Владимирской области

Следователи начали проверку по факту схода с рельсов трёх цистерн грузового поезда со сжиженным газом на железнодорожной станции города Владимира. По предварительным данным, поезд направлялся в Нижний Новгород, но по не установленным пока причинам грузовые цистерны сошли с железнодорожного полотна. Одна из них перевернулась, однако утечки газа не произошло. Пострадавших нет.
— На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, спасатели МЧС и железнодорожники. Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СКР.
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