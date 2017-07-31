СК начал проверку по факту схода с рельсов поезда во Владимирской области

Три цистерны со сжиженным газом грузового состава сошли с рельсов, одна из них опрокинулась.

Следователи начали проверку по факту схода с рельсов трёх цистерн грузового поезда со сжиженным газом на железнодорожной станции города Владимира. По предварительным данным, поезд направлялся в Нижний Новгород, но по не установленным пока причинам грузовые цистерны сошли с железнодорожного полотна. Одна из них перевернулась, однако утечки газа не произошло. Пострадавших нет.

— На месте происшествия работает следствен­но-оперативная группа, спасатели МЧС и железнодорожники. Проводится комплекс проверочных меропри­ятий, направленных на установление всех ­обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято пр­оцессуальное решение, — сообщили в пресс-службе Приволжского следственного управления на ­транспорте СКР.