В Волгодонске отгрузили вакуумную колонну для модернизации Омского НПЗ

На заводе строится комплекс глубокой переработки нефти, который снизит воздействие производства на экологию почти на треть.

Вакуумная колонна длиной 52 метра, диаметром 11 метров и весом 518 тонн войдёт в состав комплекса первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ. Маршрут доставки оборудования превысит 12 тысяч километров и пройдёт по внутренним водным артериям Центральной России и Северо-Западного региона, Северному морскому пути и далее через бассейны рек Обь и Иртыш доберётся до Омска.

ЭЛОУ-АВТ (электрообессоливающая установка атмосферно-вакуумной трубчатки) — это комплекс первичной переработки нефти, осуществляющий процессы её обезвоживания и обессоливания, а также атмосферно-вакуумную перегонку. Новая ЭЛОУ-АВТ станет одной из крупнейших установок первичной переработки нефти в России.

Мощность комплекса составит 8,4 млн тонн в год по нефти и 1,2 млн тонн в год по стабильному газовому конденсату. Инвестиции в проект, предусмотренный программой модернизации нефтеперерабатывающих заводов "Газпромнефти", составят порядка 40 млрд рублей.

Напомним, "Газпромнефть" реализует на Омском НПЗ масштабную программу модернизации. Первый этап программы, направленный на повышение качества производимых нефтепродуктов, уже завершён. Его результатом стал полный переход Омского НПЗ на производство бензина и дизельного топлива самого высокого экологического стандарта — "Евро-5". А в настоящее время на ОНПЗ реализуется второй этап программы, направленный на увеличение глубины переработки нефти и выхода светлых нефтепродуктов, а также на последовательное повышение уровня промышленной и экологической безопасности предприятия.