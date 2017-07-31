"Синий кит" добрался до ВСУ. Украинский военный покончил с собой в Донбассе

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"Синий кит" добрался до ВСУ. Украинский военный покончил с собой в Донбассе

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Украинские солдаты. Фото: ©РИА Новости

По словам сослуживцев, погибший молодой человек был спокоен, не имел конфликтов и суицидальных наклонностей.

Украинская армия продолжает нести небоевые потери в Донбассе. В воинской части № 3029 19-летнего военнослужащего Национальной гвардии Украины нашли мёртвым. У него зафиксировано смертельное огнестрельное ранение. Как сообщает агентство УНИАН со ссылкой на военный комиссариат Запорожской области, боец совершил самоубийство.

Трагедия произошла сразу после вечернего построения, когда солдатам раздали новую форму. В этой форме рядом с личным оружием и было найдено тело погибшего.

По сообщениям сослуживцев, погибший был неконфликтен и спокоен. Однако в то же время состоял в соцсетях в группах потенциальных самоубийц "Синий кит", что, по их мнению, могло спровоцировать молодого человека на такой поступок.

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