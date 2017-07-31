СМИ: СБУ ведёт работу против дипломатов из Евросоюза, Турции, Китая и России

Среди прочего сообщается, что ведомство планировало агентурное проникновение в турецкое посольство.

Служба безопасности Украины работает против находящихся в стране дипломатов из Евросоюза, Турции, Китая и России. По данным издания "Совершенно секретно", подтверждённым документально, СБУ пыталась организовать слежку за бывшим российским послом в Киеве Михаилом Зурабовым и прослушивать телефоны российского генконсульства в Одессе.

Помимо того, ведомство вело работу и в отношении дипломатов из Греции, Польши, Румынии, Турции, Израиля и Китая. Отмечается, что сотрудники СБУ планировали провести оперативно-техническую операцию с целью дальнейшего технического проникновения в китайское генконсульство.