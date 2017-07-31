WikiLeaks опубликовал 21 тысячу писем из переписки предвыборного штаба Макрона

Портал WikiLeaks опубликовал 21 тысячу электронных писем из переписки избирательного штаба Эммануэля Макрона, который сейчас занимает пост президента Франции.
RELEASE: 21,075 verified searchable emails from the campaign of President Macron #MacronEmails #MacronLeaks https://t.co/9LlW785eYu pic.twitter.com/HIq6nTcdwq— WikiLeaks (@wikileaks) 31 июля 2017 г.
— WikiLeaks публикует архив из 21 075 уникальных верифицированных электронных писем, связанных с предвыборной кампанией Эммануэля Макрона, — отмечается в заявлении организации.
Отмечается, что всего в архиве хранится около 72 тысяч писем, но не все они верифицированы. При этом письма отправлялись в период с 20 марта 2009 года по 24 апреля 2017 года.
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