WikiLeaks опубликовал 21 тысячу писем из переписки предвыборного штаба Макрона

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WikiLeaks опубликовал 21 тысячу писем из переписки предвыборного штаба Макрона

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Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: © REUTERS/Gonzalo Fuentes

По данным организации, всего в архиве хранится около 72 тысяч писем, но верифицированы только 21 075.

Портал WikiLeaks опубликовал 21 тысячу электронных писем из переписки избирательного штаба Эммануэля Макрона, который сейчас занимает пост президента Франции.

— WikiLeaks публикует архив из 21 075 уникальных верифицированных электронных писем, связанных с предвыборной кампанией Эммануэля Макрона, — отмечается в заявлении организации.

Отмечается, что всего в архиве хранится около 72 тысяч писем, но не все они верифицированы. При этом письма отправлялись в период с 20 марта 2009 года по 24 апреля 2017 года.

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