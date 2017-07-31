Ляшко сравнил посла США в Киеве со слоном в посудной лавке

Нардеп считает, что Мари Йованович стоит отозвать из Украины после критики кандидатов в Верховный суд страны со стороны американского посольства.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко сравнил посла США на Украине Мари Йованович со слоном в посудной лавке после того, как в "твиттере" диппредставительства Штатов появилась критика кандидатов в Верховный суд страны. На своей странице в "Фейсбуке" нардеп предложил отозвать дипломата из Киева.

— Почему американцы возмущаются, что Россия или Украина вмешиваются в их выборы, когда они сами беспардонно лезут во внутренние дела суверенного государства? Посол США в Киеве Йованович — как слон в посудной лавке! Наше Министерство иностранных дел должно требовать её отзыва, тем более что, по моей информации, у неё нет никакой поддержки в Вашингтоне, — заявил Ляшко.

Ранее в официальном микроблоге Посольства США на Украине появились посты о кандидатах в Верховный суд, где говорится, что их добропорядочность вызывает сомнения.