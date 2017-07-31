Овсянка, сэр. Старейшая в мире семья раскрыла секрет своего долголетия

Среди секретов долголетия — употребление исключительно натуральных продуктов с собственного огорода.

Возраст тринадцати братьев и сестёр Донелли из Северной Ирландии в совокупности равен 1073 годам, что позволило семье считаться старейшей в мире и попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Как сообщает Daily Mail, старшему из братьев Доннели 93 года, а младшему — 72.

По словам младшего члена семьи Джо Доннели, секрет долголетия кроется в том, что отец привил детям привычку есть перед сном тёплую овсяную кашу.

— Овсянка около десяти вечера, а затем она же на завтрак в семь утра. Овёс, молоко и немного яблочного джема, — рассказал он.

Однако это не единственный секрет долголетия. По словам семейства, на протяжении всей жизни они употребляли в пищу исключительно натуральные продукты: выращенные в собственном саду фрукты и овощи, а также домашние яйца и птицу — и пекли сами хлеб. При этом алкоголь они пили очень редко.