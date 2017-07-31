Роналду дал показания в суде по делу о неуплате налогов на сумму около €15 млн

При этом португальский нападающий отказался давать какие-либо комментарии журналистам.

Звезда мадридского "Реала" Криштиану Роналду дал в суде показания относительно уголовного дела о неуплате налогов на сумму почти в 15 миллионов евро. Об этом сообщает газета Marca.

Причём на выходе из суда, где его ждали журналисты, форвард сборной Португалии отказался давать комментарии. Однако он пообещал, что в скором времени выпустит заявление, где всё расскажет.

Как ранее сообщал Лайф, Роналду принял решение заплатить €14,8 млн властям Испании, чтобы избежать тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов. Однако пока не известно, была ли выплачена крупная сумма денег или нет.