Исполнительница роли Сансы Старк хочет, чтобы в "Игре престолов" снялся Бибер

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Исполнительница роли Сансы Старк хочет, чтобы в "Игре престолов" снялся Бибер

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Софи Тёрнер. Фото: ©Flickr/Gage Skidmore

Актрису Софи Тёрнер расстроило, что создатели сериала проигнорировали её просьбу, однако пригласили в одну из серий Эда Ширана, которого слушает Мэйси Уильямс (Арья Старк).

Софи Тёрнер, сыгравшая Сансу Старк "Игре престолов", рассказала на фестивале Comic-Con International в Сан-Диего, что уже долгое время просила создателей сериала пригласить на небольшую роль канадского певца Джастина Бибера. Как пишет издание Spin, именно поэтому её так расстроило появление в одном из эпизодов исполнителя Эда Ширана.

Последний оказался любимым певцом экранной сестры Тёрнер — актрисы Мэйси Уильямс (Арья Старк). Из-за чего девушка расстроилась ещё сильнее.

— Ничего, я уже пережила это, —заявила Тёрнер.

Ранее Лайф писал, что британский музыкант Эд Ширан появился в первой серии седьмого сезона "Игры престолов". Он сыграл безымянного солдата и спел часть своей новой песни.

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