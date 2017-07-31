Исполнительница роли Сансы Старк хочет, чтобы в "Игре престолов" снялся Бибер

Софи Тёрнер, сыгравшая Сансу Старк "Игре престолов", рассказала на фестивале Comic-Con International в Сан-Диего, что уже долгое время просила создателей сериала пригласить на небольшую роль канадского певца Джастина Бибера. Как пишет издание Spin, именно поэтому её так расстроило появление в одном из эпизодов исполнителя Эда Ширана.
Последний оказался любимым певцом экранной сестры Тёрнер — актрисы Мэйси Уильямс (Арья Старк). Из-за чего девушка расстроилась ещё сильнее.
— Ничего, я уже пережила это, —заявила Тёрнер.
Ранее Лайф писал, что британский музыкант Эд Ширан появился в первой серии седьмого сезона "Игры престолов". Он сыграл безымянного солдата и спел часть своей новой песни.
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