Террорист из Киева рассказал, как готовил взрыв под Ростовом

Осуждённый украинский гражданин дал показания о подготовке теракта и работе на украинские спецслужбы.

Осуждённый за подготовку теракта украинский гражданин Алексей Сизонович дал подробные показания ФСБ России о том, как работал на спецслужбы Украины, вёл разведывательную деятельность и готовил взрыв на территории Ростовской области. Все показания были даны в ходе оперативной видеосъёмки.

На кадрах видео мужчина сообщает, что в 2014 году был завербован представителями разведки Украины. Сначала его просили собирать различные разведданные на территории Луганской области. В частности, украинские спецслужбы интересовали данные о количестве военной техники ополчения и маршрутах её передвижения.

Спустя примерно год Сизоновича пригласили в Киев, где он встретился с кураторами и прошёл проверку своей лояльности на полиграфе. После успешного прохождения всех процедур ему поставили задачу совершить разведку железнодорожной станции Лихая на севере Ростовской области. Мужчина задокументировал и отснял все объекты на станции и отправил материалы в Киев. Через некоторое время он снова получил приказ поехать на станцию, но на этот раз для того, чтобы найти там тайник и забрать оттуда компоненты для взрывного устройства.

Однако тайник был найден сотрудниками УФСБ России по Ростовской области. В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан Алексей Сизонович. Сразу после задержания он дал признательные показания о том, что он должен был совершить террористический акт.

Как ранее сообщал Лайф, Северо-Кавказский военный суд признал украинского гражданина Алексея Сизоновича виновным в подготовке теракта в Ростове-на-Дону, незаконном пересечении границы России и незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатки. Мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы и штрафу в 250 тысяч рублей.