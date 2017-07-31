В Киеве водитель авто протаранил толпу прохожих

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В Киеве водитель авто протаранил толпу прохожих

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По предварительным данным, автомобилист просто не справился с управлением. Версия теракта пока не рассматривается.

В Киеве на пересечении улиц Гречко и Северо-Сырецкой водитель въехал в толпу прохожих. По предварительным данным, несколько человек пострадали. О точном количестве раненых пока не сообщается.

<p>Фото: Facebook.com/dtp.kiev.ua</p>

По данным местных СМИ, предварительно, автомобилист не справился с управлением. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и медики.

Причины ДТП пока неизвестны.

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