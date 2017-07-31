Путин возмущён, что в Калмыкии родителей заставили покупать парты школьникам

Президент попросил Алексея Орлова не перепоручать решение проблемы, а самому проследить за её решением.

Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с главой Калмыкии Алексеем Орловым и озвучил проблемные вопросы, с которыми жители региона обратились к нему во время прямой линии. Кроме того, глава государства поручил губернатору разобраться с принудительной покупкой парт в школах республики.

— Родителей просят купить парту для ребёнка, собирают деньги на питание. Послушайте, когда заставляют покупать учебники — это уже нарушение закона, но купить парту — это вообще что-то новенькое, я такого, честно говоря, вообще даже никогда не видел и не слышал, — сказал президент.

Путин сказал, что был удивлён подобным требованием, и попросил главу Калмыкии взять решение ситуации под личный контроль, не перепоручая этот вопрос.

— Видите, я этим лично сам занимаюсь и вас прошу заняться этим, — отметил глава государства, после чего Орлов пообещал выполнить просьбу Путина немедленно после окончания встречи.

Ранее Лайф сообщал о том, что Путин намерен передать главе Калмыкии жалобы жителей республики с прямой линии.