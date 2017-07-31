Уголовное дело против Саакашвили объяснили тратой госсредств на похоронный венок

Для подтверждения обвинений грузинская прокуратура ссылается на счета, приобщённые к делу в виде вещественного доказательства.

Грузинский политик Эка Цамалашвили сообщила на своей странице в "Фейсбуке", что дело на экс-президента Михаила Саакашвили завели по обвинению в трате госсредств на похоронный венок стоимостью 505 евро. Его официальная делегация Грузии принесла на похороны чешского лидера Вацлава Гавела в 2011 году.

— Для подтверждения своих обвинений в растрате государственных средств прокуратура ссылается на инвойсы, которые приобщены к делу в виде вещественного доказательства, — заявила Цамалашвили.

Напомним, 26 июля стало известно о том, что президент Украины Пётр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В миграционной служб страны сообщили, что такое решение было принято потому, что в экс-губернатор Одесской области не указал в своей анкете, что против него в Грузии открыто уголовное дело.