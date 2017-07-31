Семиместный кроссовер Lifan MyWay появится на российском рынке осенью 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба "Лифан моторс Рус" агентству "Автостат".
Благодаря просторному салону (габариты кроссовера — 4440x1760x1730 мм) автомобиль подходит как для семейных поездок, так и для перевозки грузов. Отмечается, что в машине созданы максимально комфортные условия: двухсезонный климат-контроль, мультимедийная система с сенсорным управлением и шестью динамиками и бесключевой доступ.
Для российских покупателей будут доступны две версии — с пятиступенчатой механической коробкой передач и четырёхступенчатой автоматической.
Модель уже была представлена в Китае в прошлом году и пользуется там высоким спросом.
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