В Калининградской области обнаружили нелегальный лагерь для детей-инвалидов

Он был организован на базе отдыха одной из спортивных организаций региона, однако не был зарегистрирован.

В Калининградской области обнаружен нелегальный детский лагерь для детей с инвалидностью, сообщили в региональном Росздравнадзоре. На момент проверки в учреждении, которое не соответствовало требованиям безопасности и в котором не было организовано медицинское обслуживание, находилось более 30 несовершеннолетних.

— 24 июля 2017 года территориальный орган Росздравнадзора по Калининградской области в ходе плановой проверки обнаружил несанкционированный детский лагерь — ООО "Детский оздоровительный лагерь санаторного типа круглогодичного действия для детей-инвалидов "Бриз" на Балтийской косе Калининградской области, — отметили в ведомстве.

Отмечается, что лагерь был организован одной из спортивных федераций области без уведомления надзорных органов. Информация о нарушении была передана в региональное правительство и прокуратуру. Проводится проверка с участием сотрудников Росздравнадзора, региональных управлений Роспотребнадзора, МЧС и управления вневедомственной охраны войск Нацгвардии.