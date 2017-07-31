В Челябинской области выросла надпись "Ленин" из елей

Надпись с именем вождя мирового пролетариата высадили в 70-х годах на горе Извоз под Верхнеуральском.

Несколько десятков елей, посаженных ещё в 70-х годах прошлого века под Верхнеуральском, выросли в виде надписи "Ленин" на местной горе Извоз. Необычный ельник с воздуха снял путешественник из Тюмени Александр Чалков.

Отметим, в 70-е годы прошлого века гора Извоз использовалась в качестве места маёвок. Ели высадили в год столетия со дня рождения Владимира Ленина. После этого надпись из деревьев стала особо охраняемой территорией. Несмотря на это, неоднократно ельник пытались сжечь.

Отметим, подобных геоглифов в 1970 году в стране посадили очень много, однако до наших дней сохранилось не больше 30. Аналогичные южноуральской надписи есть в Пензенской, Омской, Вологодской областях. Также 100-летию Ленина посвящены надписи из деревьев в Брянской и Нижегородской областях и Краснодарском крае.