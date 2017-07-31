Мексиканский подросток выпил жидкий метамфетамин на границе с США и умер

Жёлтая жидкость привлекла внимание таможенников во время досмотра, и они попросили юношу отпить из бутылки.

16-летний мексиканец Круз Веласкес скончался, выпив жидкий метамфетамин при пересечении границы с США. Об этом сообщает газета The Independent.

Жёлтая жидкость привлекла внимание таможенников во время досмотра. Молодой человек заявил, что это яблочный сок, после чего его попросили отпить из бутылки.

Через несколько минут после глотка подростка начало трясти от высокого давления, он рухнул на пол и начал кричать от боли. Его увезли в больницу, приковав наручниками к каталке. Вскоре молодой человек скончался.

Таможенников обвинили в халатности, на что они заявили, что подросток сам предложил доказать свою невиновность, отпив из бутылки.

По версии полиции, наркокартель заставил Круза Веласкеса совершить преступление, угрожая убийством. В пользу этой версии свидетельствует сестра погибшего.