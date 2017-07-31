Экс-сенатора Попельнюхова, которого по ошибке отвезли в колонию, вернули в СИЗО

Бывшего сенатора поместили в исправительное учреждение ещё до того, как приговор вступил в законную силу.

Осуждённого за мошенничество на один миллиард рублей бывшего сенатора от Белгородской области Сергея Попельнюхова по ошибке отправили в колонию в Орле, когда его приговор ещё не вступил в законную силу. Как сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Владимира Аверина, сейчас его уже вернули обратно в СИЗО "Лефортово".

— Моего подзащитного вернули обратно в СИЗО "Лефортово". Сейчас мы знакомимся с документами и готовим возражения перед рассмотрением в Мосгорсуде нашей жалобы на приговор Попельнюхову, — заявил Аверин.

Отмечается, что Попельнюхов находился в СИЗО и ждал, пока его приговор (семь лет колонии общего режима) вступит в силу. Решение первой инстанции должно быть рассмотрено Мосгорсудом. Однако в конце июня бывшего сенатора Белгородской области отправили в колонию до апелляционной жалобы.

Напомним, Попельнюхова обвинили по делу о растрате при строительстве заводов по производству автоматов Калашникова в Южной Америке.