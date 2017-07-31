На Алтае завели дело после смерти девочки-инвалида из-за долгого ожидания скорой

Из-за смерти девочки-инвалида СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Следствие даст оценку действиям медработников и установит, была ли нарушена статья "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".
Как ранее сообщал паблик Mash, 10-летняя девочка с гидроцефалией нуждалась в экстренной медпомощи, однако скорая добиралась до её дома восемь часов. 31 мая ребёнка доставили в районную больницу Угловского района, где она провела ещё несколько часов, и уже после этого её направили в медучреждение Барнаула. Девочка скончалась спустя несколько дней.
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