На Алтае завели дело после смерти девочки-инвалида из-за долгого ожидания скорой

10-летний ребёнок экстренно нуждался в аппарате искусственной вентиляции лёгких, однако реанимобиль опоздал на восемь часов.

Из-за смерти девочки-инвалида СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Следствие даст оценку действиям медработников и установит, была ли нарушена статья "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

Как ранее сообщал паблик Mash, 10-летняя девочка с гидроцефалией нуждалась в экстренной медпомощи, однако скорая добиралась до её дома восемь часов. 31 мая ребёнка доставили в районную больницу Угловского района, где она провела ещё несколько часов, и уже после этого её направили в медучреждение Барнаула. Девочка скончалась спустя несколько дней.