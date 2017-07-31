Просто обиделся. В Британии спасли кота, который просидел на дереве четыре дня

Хозяева питомца обнаружили животное, которое забралось на высоту 18 метров и не могло самостоятельно спуститься.

В британском городке Страуд на западе Англии сняли с дерева кота по кличке Смоки, который просидел там четыре дня. Как сообщает Daily Mail, хозяевами животного оказалась семья с тремя детьми. После обнаружения питомца на высоте порядка 18 метров они были вынуждены обратиться к спасателям.

— Мои дети шести, восьми и двенадцати лет были очень расстроены, — сказал глава семейства Ли Трон.

По его словам, все четыре дня дети с родителями искали своего сбежавшего любимца и боялись, что он замёрзнет, потому что на улице было сыро и ветрено.