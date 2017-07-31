Полиция перекрыла станцию метро "Улица академика Янгеля" в Москве

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Полиция перекрыла станцию метро "Улица академика Янгеля" в Москве

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Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

По требованию правоохранителей посадка и высадка пассажиров на станции не осуществлялась.

Московский метрополитен сообщил об ограничении работы на станции метро "Улица Академика Янгеля". Как сообщалось на официальном аккаунте столичного метро в Твиттер, по требованию полиции станция была закрыта на вход и выход, посадку и высадку пассажиров. Примерно через полчаса ограничения были сняты.

— Серпуховско-Тимирязевская линия. Станция Улица Академика Янгеля открыта для входа и выхода пассажиров, посадка и высадка производится", — говорится в сообщении пресс-службы метрополитена Москвы.

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