Министра финансов Украины подозревают в неуплате налогов

Генеральная прокуратура Украины начала проверку в отношении Александра Данилюка. Ему инкриминируют нарушение ч. 1 ст. 212 УК.

Украинского министра финансов Александра Данилюка подозревают в неуплате налогов. В постановлении Печерского районного суда столицы от 18 июля говорится, что Генпрокуратура начала проверку по делу о возможном нарушении ч. 1 ст. 212 УК Украины ("Уклонение от уплаты налогов, сборов, обязательных платежей").

Согласно данным правоохранителей, министр приобрёл жилой дом площадью 290 кв. м и стоимостью два миллиона гривен, а также автомобиль BMW Х5 в период с 2010 по 2014 год, когда возглавлял Координационный центр по внедрению экономических реформ при администрации президента.

Также установлено, что Данилюк внёс 519 665,67 гривен на счёт в ПАО "Укрсоцбанк" в 2014-м.

Генеральная прокуратура Украины внимательно изучит деятельность министра финансов с 1998 по 2016 год.