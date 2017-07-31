Власти Украины предлагают взять в аренду часть сооружений Чернобыльской АЭС

Стоит отметить, что максимальный срок временного владения может составлять 49 лет.

Фонд государственного имущества Украины объявил конкурс для компаний, которые хотят получить в аренду часть инженерного сооружения системы охлаждения объектов Чернобыльской АЭС. Общая площадь, которую предлагают взять во временное пользование, составляет два с половиной миллиона квадратных метров.

— Помещения сдаются в аренду для размещения фотоэлектрической солнечной электростанции мощностью 100 МВт. Максимально срок аренды — 49 лет, — отмечается на сайте фонда.

Напомним, авария на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля в 1986 году.