Археологи обнаружили в Камбодже древнюю двухметровую статую

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Археологи обнаружили в Камбодже древнюю двухметровую статую

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Изваяние было найдено во время раскопок в Ангкор-Ват на глубине порядка сорока сантиметров.

Во время раскопок в храмовом комплексе Ангкор-Ват в Камбодже археологи из сингапурского исследовательского института обнаружили двухметровую статую, сообщает Associated Press. Она была найдена на глубине 40 сантиметров.

<p>Ангкор-Ват. Фото: © Wikipedia/<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Angkor_Wat#/media/File:Angkor_Wat.jpg" target="_blank">Bjorn Christian Torrissen</a></p>

По мнению специалистов, изваяние было создано в XII–XIII веке и выполняло защитную функцию у входа в госпиталь. Теперь же монумент будет перевезён в музей.

Ангкор Ват — индуистский храмовый комплекс в Камбодже, посвящённый богу Вишну, одно из крупнейших в истории человечества культовых сооружений. В составе градостроительного комплекса Ангкор включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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