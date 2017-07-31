Археологи обнаружили в Камбодже древнюю двухметровую статую

Изваяние было найдено во время раскопок в Ангкор-Ват на глубине порядка сорока сантиметров.

Во время раскопок в храмовом комплексе Ангкор-Ват в Камбодже археологи из сингапурского исследовательского института обнаружили двухметровую статую, сообщает Associated Press. Она была найдена на глубине 40 сантиметров.

По мнению специалистов, изваяние было создано в XII–XIII веке и выполняло защитную функцию у входа в госпиталь. Теперь же монумент будет перевезён в музей.

Ангкор Ват — индуистский храмовый комплекс в Камбодже, посвящённый богу Вишну, одно из крупнейших в истории человечества культовых сооружений. В составе градостроительного комплекса Ангкор включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.