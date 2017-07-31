Британия закроет свободный въезд для европейцев в 2019 году

В канцелярии Терезы Мэй обещают озвучить остальные детали миграционной политики после Брексита позднее.

Граждане стран Евросоюза не смогут свободно въезжать в Великобританию с марта 2019 года. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление официального представителя канцелярии, премьер-министра Терезы Мэй.

— Другие детали миграционной политики после Brexit будут озвучены позже, и сейчас было бы неправильно строить догадки о том, какими они могли бы быть, или предполагать, что свободное перемещение сохранится в том виде, как сейчас, — добавили в канцелярии.

Ранее сообщалось, что авиакомпании грозят аннулировать проданные билеты на рейсы из Великобритании в Европу, если Правительство Соединённого Королевства не сможет достичь с Брюсселем соглашения по выходу из ЕС.