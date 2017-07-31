Роналду переложил ответственность на своих помощников по делу о неуплате налогов

Сегодня звёздный футболист сборной Португалии впервые дал показания по громкому делу в суде.

Звезда мадридского "Реала" Криштиану Роналду, который сегодня в течение полутора часов давал показания в суде по делу о неуплате почти 15 миллионов евро, переложил ответственность на своих помощников. По данным испанской газеты El Mundo, футболист сборной Португалии говорил судье, что верил им и ничего не знал, как они отчитываются о его доходах налоговым службам.

На все вопросы он отвечал, что поступал так, как ему советовали помощники. При этом ни судью, ни гособвинителя ответы Роналду не удовлетворили. Как отмечает El Mundo, нападающий "Реала" не смог объяснить, почему им заинтересовались правоохранительные органы.

Напомним, Роналду обвиняют в неуплате налогов на сумму почти в 15 миллионов евро. Сегодня он впервые дал показания в суде.