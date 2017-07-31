Могилу советского солдата в Польше отреставрировали силами общественников

Активисты местного сообщества "Курск" открыли обновлённый мемориал и возложили к нему венки.

Могила погибшего красноармейца Д.А. Зубкова относится к населённому пункту Карповиче (Подляское воеводство). Много лет она находилась в запустении. И вот накануне, 30 июля, на мемориале после ремонтно-восстановительных работ состоялось возложение цветов.

Опеку над памятником подвигу советского война взяли активисты местной организации "Курск". Уже не первый год волонтёры из этого сообщества занимаются облагораживанием военных захоронений на территории Польши, ремонтируют и обновляют элементы и сооружения захоронений на кладбищах, а также следят за сохранностью мемориалов, установленных в памятных местах.

Как рассказал агентству ТАСС руководитель представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Польше Алексей Фомичев, во время выступлений на церемонии открытия мемориала была выражена "обеспокоенность действиями польских властей по проведению ревизии итогов Второй мировой войны... а также их действиями по уничтожению российских памятных мест".

— Вместе с тем были высказаны слова благодарности местным властям и польским активистам, которые стремятся сохранить историческую память и проявляют заботу о российских воинских захоронениях и памятных местах, расположенных на территории Польши, — рассказал он.

Напомним, 17 июля президент Польши Анджей Дуда узаконил снос советских памятников в стране. В МИД РФ назвали этот документ возмутительной провокацией, пояснив, что в Варшаве понимают, насколько тяжёлое оскорбление нанесли российскому народу.