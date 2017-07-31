Могилу советского солдата в Польше отреставрировали силами общественников

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Могилу советского солдата в Польше отреставрировали силами общественников

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Активисты местного сообщества "Курск" открыли обновлённый мемориал и возложили к нему венки.

Могила погибшего красноармейца Д.А. Зубкова относится к населённому пункту Карповиче (Подляское воеводство). Много лет она находилась в запустении. И вот накануне, 30 июля, на мемориале после ремонтно-восстановительных работ состоялось возложение цветов.

<p>Фото: © Facebook.com/<a href="https://www.facebook.com/Stkursk/" target="_blank">Stkursk</a></p>

Опеку над памятником подвигу советского война взяли активисты местной организации "Курск". Уже не первый год волонтёры из этого сообщества занимаются облагораживанием военных захоронений на территории Польши, ремонтируют и обновляют элементы и сооружения захоронений на кладбищах, а также следят за сохранностью мемориалов, установленных в памятных местах.

Как рассказал агентству ТАСС руководитель представительства Минобороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Польше Алексей Фомичев, во время выступлений на церемонии открытия мемориала была выражена "обеспокоенность действиями польских властей по проведению ревизии итогов Второй мировой войны... а также их действиями по уничтожению российских памятных мест".

— Вместе с тем были высказаны слова благодарности местным властям и польским активистам, которые стремятся сохранить историческую память и проявляют заботу о российских воинских захоронениях и памятных местах, расположенных на территории Польши, — рассказал он.

Напомним, 17 июля президент Польши Анджей Дуда узаконил снос советских памятников в стране. В МИД РФ назвали этот документ возмутительной провокацией, пояснив, что в Варшаве понимают, насколько тяжёлое оскорбление нанесли российскому народу.

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