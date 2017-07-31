Украинские легкоатлеты Шевченко и Быков заявили о желании выступать за Россию

Украинская бегунья и прыгун с шестом уже переехали в Санкт-Петербург и получили российское гражданство.

Украинские спортсмены Анжелика Шевченко и Георгий Быков заявили о желании выступать за Россию. Вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) и глава Федерации лёгкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко рассказала об этом ТАСС.

ВФЛА обратилась к Федерации лёгкой атлетики Украины (ФЛАУ) с просьбой сократить переходный период бегуньи на средние дистанции и прыгуна с шестом и позволить им выступать за РФ. Легкоатлеты уже получили российское гражданство и переехали в Санкт-Петербург.

— Сейчас мы ждём решения украинской стороны, — рассказала Тарасенко. — Анжелика последний раз выступала за Украину в 2012 году, Быков ещё раньше, поэтому оснований у Украины для отказа нам не должно быть. Оба этих спортсмена переехали в Санкт-Петербург. Анжелика вышла замуж за нашего бегуна Валентина Смирнова, Быков переехал к нам из Донецка.

Решение ФЛАУ станет известно в сентябре на заседании совета организации.