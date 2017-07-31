В России сменился лидер рейтинга богатейших бизнесменов страны

Основной акционер "Северстали" стал богаче Леонида Михельсона, предыдущего лидера, на 600 млн долларов.

Журнал Forbes опубликовал очередной рейтинг богатейших бизнесменов России, который претерпел изменения в первой тройке лидеров. Главный акционер "Северстали" Алексей Мордашов с состоянием 16,8 миллиарда долларов занял первую строчку, обойдя предыдущего лидера — совладельца "Новатэка" Леонида Михельсона. Его состояние журнал оценил в 16,2 миллиарда долларов.

Как отмечает издание, смена лидера произошла из-за падения акций "Новатэка". При составлении ежегодного рейтинга богатейших бизнесменов России акции газодобывающей компании оценивались в 13,3 доллара за штуку. В настоящий момент их стоимость — 10,2 доллара за штуку. Это снижение привело к потере 2,2 миллиарда долларов из состояния Леонида Михельсона.

Отметим, ещё в апреле Forbes оценивал состояние Леонида Михельсона в 18,4 миллиарда долларов. А Алексей Мордашов занял тогда второе место с состоянием в 17,5 миллиарда.

Третье место в нынешнем рейтинге в очередной раз осталось за владельцем Новолипецкого металлургического комбината Владимиром Лисиным. Его состояние осталось также в районе 16,1 миллиарда долларов.